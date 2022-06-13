Damada görülmemiş şaka: Altın yerine adının yazdığı mezar taşı hediye ettiler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünya evine girecek damada şaka maksatlı adının yazılı olduğu mezar taşı hediye edip dua okudular.

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti. Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği ile adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu. Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Batuhan Saçar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel