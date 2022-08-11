Dalyan Kanalı'nın labirent gibi sazlıkları havadan görüntülendi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, havadan görüntülen Dalyan Kanalı, labirent görünümlü sazlıklarıyla hayran bırakıyor.

Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan Kanalı, her yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Turistler, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen 10 kilometre uzunluğundaki kanalda, tur tekneleriyle eşsiz güzellikteki yolculuğa çıkıyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan zengin olan bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Havadan görüntülenen Dalyan Kanalı, labirent görünümlü sazlıkları ile dikkat çekiyor.