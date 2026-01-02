Haberler

'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında ses ve görüntü kaydı iddiası: 1 avukat tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 'Daltonlar suç örgütü' davasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasının ardından, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alan 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Avukatlardan T.G. tutuklandı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunduğu, konuyla ilgili yapılan incelemede ise duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı aldığı belirtilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan avukatlardan T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

1 AVUKAT TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı avukat T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

5 gollü muhteşem maç! Merih, Ronaldo'ya bir ilki yaşattı
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil