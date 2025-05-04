Dalptan Türk Bayrağı Hassasiyeti
Antalya'da düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıç, su altında bulduğu Türk bayrağını saygıyla katlayarak cebine koydu. Türk bayrağına gösterilen bu hassasiyet, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
DALGIÇTAN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp, dalgıç kıyafetinin cebine koydu. Türk bayrağına gösterilen hassasiyet, etkinliğe katılanlar tarafından takdirle karşılandı.
Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel