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Dallas, Doncic'in durumunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dallas, Doncic'in durumunu açıkladı

NBA Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, sol baldırındaki sakatlığından dolayı bir süre parkelerden uzak kalacak.

NBA Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, sol baldırındaki sakatlığından dolayı bir süre parkelerden uzak kalacak.

NBA'de San Antonio Spurs ile oynanan normal sezonun son maçında sakatlanan Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic'in durumu belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Doncic'in sol baldırında zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun dönüş tarihinin henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Sloven basketbolcu, bu sezon 28.4 sayı, 9.1 ribaund ve 8.7 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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