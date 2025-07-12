Dalış Şampiyonları Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Dalış Şampiyonları Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu tarafından düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları Yunanistan'da mayısta düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonada, Nida Murathan Bulut, farklı kategorilerde, 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü, Timur Alp Kuru dünya ikinciliği, Ediz Duman dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Ece Akgün dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü elde etti.

Vali Recep Soytürk, makamında kabul ettiği sporcularla bir süre sohbet ederek, sporcuları ve antrenörleri Sertan Aydın'ı tebrik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı

Türkiye'ye döner dönmez apronda gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.