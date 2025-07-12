Dalış Şampiyonları Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları Yunanistan'da mayısta düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonada, Nida Murathan Bulut, farklı kategorilerde, 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü, Timur Alp Kuru dünya ikinciliği, Ediz Duman dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Ece Akgün dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü elde etti.

Vali Recep Soytürk, makamında kabul ettiği sporcularla bir süre sohbet ederek, sporcuları ve antrenörleri Sertan Aydın'ı tebrik etti.