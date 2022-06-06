Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı - Haberler

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Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı

Van'da dalgıçlar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Van Gölü zemininde temizlik yaptı.

Van'da dalgıçlar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Van Gölü zemininde temizlik yaptı.

Akdamar Adası'nda bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Van Dalış Okulu dalgıçları Van Gölü'ne daldı.

Gölün zemininde temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, ambalaj, pet, cam şişe, poşet gibi atıklar çıkardı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yaptığı açıklamada, herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Dalgıçlar Van Göl zemininde temizlik yaptı. Çöpler çıkartıldı. Atılan çöpleri göl öğütmüyor, yok etmiyor. Çöpler gölü kirletiyor, ekosistemine zarar veriyor. İnsanların bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz."

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Dünya Çevre Günü Van Gölü Van Güncel Haberler

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