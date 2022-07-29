Dalgıçlar, kayıp çiftçiyi su kuyusunda aradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dalgıçlar, kayıp çiftçiyi su kuyusunda aradı

Dalgıçlar, kayıp çiftçiyi su kuyusunda aradı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden çiftçi Uğur Taşyürek'ten (62) 6 gündür haber alınamazken, dalgıçlar bölgede bulunan kuyulara inerek iz bulmaya çalışıyor.

 - Güncelleme:

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden çiftçi  Uğur Taşyürek'ten (62) 6 gündür haber alınamazken, dalgıçlar bölgede bulunan kuyulara inerek iz bulmaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'nde oturan Uğur Taşyürek, 24 Temmuz'da saat 07.00 sırlarında bahçeye gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Taşyürek'in oğlu Ömer Taşyürek, babası için kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o günden bu yana Taşyürek'den bir haber alınamadı. Jandarma, polis, AFAD ve köylüler bölgede arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ekipleri de bamya ve üzüm toplamaya gittiği bahçenin olduğu bölgede bulunan 7 su kuyusuna dalgıç indirdi. Kuyularda yapılan araştırmadan da sonuç alınamadı.Ömer Taşyürek, "Babamı görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Tarsus su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title