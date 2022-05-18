KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Haberler

Dalgıçlar, kayıp Afgan çocuğu kanalda ele ele tutuşarak aradı (2)

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Afgan Şkavkat Riza Safi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp çocuğun düştüğü değerlendirilen kanalda el ele tutuşup zincir oluşturarak arama yapan deniz polisi, yaklaşık 7 kilometre ileride su içinde çocuğun cansız bedenini buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel