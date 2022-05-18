KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Haberler

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KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dalgıçlar, kayıp Afgan çocuğu kanalda ele ele tutuşarak aradı (2)Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Afgan Şkavkat Riza Safi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar, kayıp Afgan çocuğu kanalda ele ele tutuşarak aradı (2)

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Afgan Şkavkat Riza Safi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp çocuğun düştüğü değerlendirilen kanalda el ele tutuşup zincir oluşturarak arama yapan deniz polisi, yaklaşık 7 kilometre ileride su içinde çocuğun cansız bedenini buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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