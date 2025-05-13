Dalgıç Polis Kayalıklara Çarparak Yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan bir kişiyi arayan dalgıç polis, kayalıklara çarparak yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve yaralı polis hastaneye kaldırıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARINDA KAYALIKLARA ÇARPAN DALGIÇ POLİS YARALANDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları sırasında dalış yaparken kayalıklara çarpan Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Fatih T., yaralandı. Sudan çıkarılan Fatih T.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Omuzlarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memuru, iş makinesi yardımıyla ambulansa götürüldü. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel