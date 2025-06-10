Dalgıç İrfan Alınç, Yunuslarla Unutulmaz Anlar Yaşadı

Mersin açıklarında dalış yapan İrfan Alınç, yunus sürüsüyle karşılaştığı anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Aydıncık ilçesi açıklarına tekneyle açılan dalgıç Alınç, su altını gözlemlemek için mavi suların derinliklerine daldı.

Alınç, dalış yaptığı sırada kendisine eşlik eden yunus sürüsünü su altı kamerasıyla görüntüledi.

Kayıtlarda, Alınç'ın çevresinde hareket eden yunuslara balık yedirmesi de yer aldı.

İrfan Alınç, AA muhabirine, 17 yıldır dalış yaptığını söyledi.

Son dönemlerde dalış yaptığı noktalarda yunuslarla karşılaştığını anlatan Alınç, şunları kaydetti:

"Yunuslarla sık sık karşılaşmaya başlayınca yanıma kamera ve balık alarak dalışa gitmeye karar verdim. Yunusları görünce onlara balık ikram ettim. Bana yaklaşınca onları ellerimle sevdim. Benim için mükemmel anı oldu. Yunusların insanlara zarar vermediğini bildiğim ve onlara ara sıra balık verdiğim için aramızda duygusal bağ oluştu."