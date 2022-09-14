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Dalgalar plajı göle çevirdi, işletmeci neye uğradığını şaşırdı

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Dalgalar plajı göle çevirdi, işletmeci neye uğradığını şaşırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece dalgalar bir plajı sular altında bıraktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece dalgalar bir plajı sular altında bıraktı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen plaj işletmecisi, "Gece sular altındaydık, sabah sular geri çekildi" dedi.

Alanya ilçesi İncekum Plajı dün gece saat 01.00 sıralarında sular altında kaldı. Güneyden esen rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, plajın neredeyse tamamını sular altında bıraktı. Plaja ait şezlonglar ve yataklar dalgalardan dolayı zarar görürken, haberi alıp plajına gelen işletmeci Recep Erdoğan gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

"GECE SULAR ALTINDAYDIK"

Recep Erdoğan, "Gece 1-2 sıralarında bekçi plajın sular altında kaldığını söyledi. Geldiğimde plaj ve yataklar suyun içerisindeydi. Bir işletmeci olarak ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gece sular altındaydık, sabah sular tekrar geri çekildi" dedi.

(Ahmet Erdoğan - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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