- Dalgalar mendireği aştı, vatandaşlar soğuk havaya rağmen yürüyüş yaptı Zonguldak'ta sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı.

- Dalgalar mendireği aştı, vatandaşlar soğuk havaya rağmen yürüyüş yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı. Vatandaşlar ise soğuk havaya aldırış etmeden dalgaların arasında yürüyüş yaptı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar şehir merkezinde etkili oldu. Rüzgar nedeniyle limanda dalgalar mendirekleri aştı. Limana yürüyüş yapmayan gelen vatandaşlar dalgalarla fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

Soğuk havaya rağmen deniz kenarında yürüyüş yaptıklarını anlatan Ferhat Öztaş, "Geldik Deniz havası alalım dedik. Biliyorsunuz her ilde denizde yok. Deniz olan İl olarak biz şanslıyız. Güzelde şehrimiz var yerimiz var. Misafirimde geldi Manisa'dan. Onla beraber dolaşalım dedik. Deniz havası alalım dedik. Dalgalar mendirekleri aşıyor, ama güzelde bir görüntü oluyor. Tehlikeli olan yerler var ama, onunda gereğini yaparlar. Fotojenik olarak güzel. Dalganın olduğu yere geçmem "dedi.