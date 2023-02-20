Dalgalar, Alaçam Geyikkoşan Tuz İskelesi'ni tahrip etti Güncel Haberler Alaçam ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan dalgalar Geyikkoşan sahilindeki iskeleyi tahrip etti. Alaçam ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan dalgalar Geyikkoşan sahilindeki iskeleyi tahrip etti. Belediye tarafından inşa edilen ve 2019 yılında açılışı yapılan 45 metre uzunluğundaki Geyikkoşan Tuz İskelesi'nin bir bölümü dalgalar nedeniyle yıkıldı. İlçe halkının gezinti yaptığı, fotoğraf çektirip balık tuttuğu iskelenin, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden yapılması bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Alaçam Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dalgalar, Alaçam Geyikkoşan Tuz İskelesi'ni tahrip etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.