Dalgalar, Alaçam Geyikkoşan Tuz İskelesi'ni tahrip etti
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Alaçam ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan dalgalar Geyikkoşan sahilindeki iskeleyi tahrip etti.
Alaçam ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan dalgalar Geyikkoşan sahilindeki iskeleyi tahrip etti.
Belediye tarafından inşa edilen ve 2019 yılında açılışı yapılan 45 metre uzunluğundaki Geyikkoşan Tuz İskelesi'nin bir bölümü dalgalar nedeniyle yıkıldı.
İlçe halkının gezinti yaptığı, fotoğraf çektirip balık tuttuğu iskelenin, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden yapılması bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel