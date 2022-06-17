Dalaşan köpekleri ayırırken, 'Escobar'ı demir sopayla vurarak öldürdü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, iki fabrikanın köpekleri dalaşırken, ayırmaya çalışan firma çalışanı da demir çubukla vurup, tekmeler atarak Danua cinsi 'Escobar' isimli köpeği öldürdü. Köpeklerin sahipleri, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Dilovası'ndaki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Karşılıklı kurulu olan makine firması ile ambalaj firmasının köpekleri, ambalaj firmasının bahçesinde dalaşmaya başladı. Köpekleri ayırmak için gelen ambalaj firması çalışanı, karşı firmanın Danua cinsi 'Escobar' isimli köpeğine demir sopa ve tekmeler ile defalarca vurarak öldürdü. Köpeğin ölmesinin ardından iki firmanın çalışanları arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili her iki taraf da jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

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