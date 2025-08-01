Dalaman'da Yüzerken Yaralanan Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yüzerken yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yüzerken yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göbün Koyu'nda, bir kişinin yüzerken yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel