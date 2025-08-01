Dalaman'da Yüzerken Yaralanan Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yüzerken yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yüzerken yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göbün Koyu'nda, bir kişinin yüzerken yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.