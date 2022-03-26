Dalaman'da vatandaşların katılımıyla bisiklet turu düzenlendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde vatandaşların katılımıyla bisiklet turu etkinliği yapıldı.

Dalaman Kaymakamlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Dalaman Belediyesi iş birliğinde yapılan organizasyona Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'den yaklaşık 300 bisikletçi katıldı.

Atakent Mahallesi'ndeki Dalaman Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'ndan başlayan etkinlikte bisikletçiler Kayacık sahiline kadar 10 kilometre pedal çevirdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından startı verilen organizasyonda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, gazetecilere, Muğla turizmini deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra sağlık turizmi, spor turizmi ve kültür turizmi şeklinde çeşitlendirmek istediklerini söyledi.

Muğla Valiliği öncülüğünde Muğla'da aynı kültürel özelliklere benzer özellik gösteren ilçeler belirlenerek destinasyon merkezleri oluşturulduğunu ifade eden Yakuta, "Dört destinasyon merkezi oluşturuldu. Burada şu anda içinde bulunduğumuz Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri aynı destinasyon merkezi içerisinde. Bu yöreye uygun olarak turizmi geliştirmeye yönelik yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de bugün gerçekleştireceğimiz bisiklet turu. Vatandaşlarımıza bisikleti sevdirmek ve sağlık açısından önemini tekrar belirtmek için bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da Dalaman'ın deniziyle, havalimanıyla, doğasıyla değil bisiklet ve yürüyüş için rotalarıyla da öne çıkan bir ilçe olduğunu kaydetti.

Dalaman Bisiklet Derneği üyesi Güneydoğu gazisi Özcan Aslan ise ulaşımda ve sporda bisikletin kendileri için bir yaşam tarzı olduğunu ifade etti.

Sol ayağının protez olduğuna işaret eden Aslan, "Eski kaybettiğim hareketli yaşama, sporla uğraşıma tekrar bisiklet sayesinde dönebildim. Daha sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Onun için herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Feridun Ekmekci de bisikletin ekonomik, çevreci, sağlığa faydaları olan güzel bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz de ailesi ve çocukları ile etkinliğe katıldıklarını ve bisiklet kullanmayı önemsediklerini dile getirdi.