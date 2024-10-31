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Dalaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Dalaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda birçok tarihi eser ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

3 yerde kazı yapıldığı tespit edilerek düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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