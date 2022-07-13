Dalaman'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Dalaman ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dalaman ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücüsü öğrenilemeyen 48 D 5022 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, içi sazlıklarla kaplı sulama kanalına devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan yolcu, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Durmuş Genç - Güncel Güncel Haberler

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