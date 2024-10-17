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Dalaman'da Orman Yangını: 1 Ev ve Ahır Zarar Gördü

Dalaman'da Orman Yangını: 1 Ev ve Ahır Zarar Gördü
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 ev ve 1 ahır zarar gördü. Belediye Başkanı Sezer Durmuş, vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

YANGINDA 1 EV VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınında 1 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü öğrenilirken, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, orman yangını nedeniyle vatandaşlara su tankeri ve traktör getirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Başkan Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini, özellikle çevre mahallelerde traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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