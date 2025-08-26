Dalaman'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarındaki bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel