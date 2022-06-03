Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı - Haberler

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Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı.

Altıntaş Mahallesi Seyfettin İnce Caddesi'nde 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince itfaiye merdivenine alınarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Dalaman İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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