Dalaman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Dalaman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dalaman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu devriye grevi yürütürken açık denizde hareket halinde iki lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlar içinde 55 düzensiz göçmen yakalandı.

(Bekir Tosun - Mete Sönmez/İHA)

Dalaman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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