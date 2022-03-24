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38 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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38 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespite dilen lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespite dilen lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-2, TCSG-911) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

(Bekir Tosun - Mete Sönmez/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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