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Dalaman Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Dalaman Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen two can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, 16'sı çocuk olmak üzere göçmenleri kurtarırken, bir kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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