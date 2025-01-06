Dakka Uluslararası Ticaret Fuarı 29. Kez Başladı

DAKKA, 6 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in en büyük yıllık etkinliği Dakka Uluslararası Ticaret Fuarı'nın 29.'su Dakka'daki Bangladeş-Çin Dostluk Sergi Merkezi'nde başladı.

Yaklaşık 1,25 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan ve bir ay sürecek olan fuarda tarım ve bahçecilik için makine, ekipman ve malzemeler, halı, kimyasal ve yan ürünler, kozmetik, süt ürünleri ve elektronik eşyalar dahil olmak üzere çok çeşitli yerli ve yabancı ürünler sergileniyor.