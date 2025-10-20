Dakka'daki Havalimanı Yangını 26 Saatlik Çalışmalarla Söndürüldü
Bangladeş'in Dakka şehrindeki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde çıkan yangın, 26 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 35 kişi yaralanırken, zarar tahminleri 1 milyar doları aştı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde çıkan yangının 26 saatlik çalışmaların ardından tamamen söndürüldüğü açıklandı.
Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İtfaiye ve Sivil Savunma Birimi yetkilileri, havalimanındaki yangının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yangının 26 saatlik çalışmaların ardından tamamen söndürüldüğünü bildiren yetkililer, 23 birimin yeniden faaliyete geçtiğini ve havalimanının uçuşlara yeniden açıldığını ifade etti.
Yetkililer, yangını söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeci ve sivil havacılık görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 35 kişinin yaralandığını bildirdi.
BBC'ye açıklama yapan Bangladeş Uluslararası Hava Ekspres Derneği yetkilileri, yangının verdiği zararın 1 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini aktardı.
Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde cumartesi günü yangın çıkmıştı.
Yangın nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulmuş, birçok uçuşun rotası değiştirilmişti.