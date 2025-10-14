Haberler

Dakka'daki Fabrika Yangınında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'in başkenti Dakka'da tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkentte tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.40 civarında yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şu ana kadar 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ekipler, binadaki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.