Dakka'daki Fabrika Yangınında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
Bangladeş'in başkenti Dakka'da tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkentte tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.40 civarında yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şu ana kadar 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Ekipler, binadaki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel