Dakka'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 9 Ölü

Dakka'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 9 Ölü
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkentte tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.40 civarında yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Ekipler, binadaki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel


