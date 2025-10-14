Dakka'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 9 Ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkentte tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.40 civarında yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ekipler, binadaki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.