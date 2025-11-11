Haberler

Dakka'da El Yapımı Bombalı Saldırılar: 3 Otobüs Küle Döndü

Güncelleme:
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, farklı noktalara yapılan el yapımı bombalı saldırılar sonucunda 3 otobüs ateşe verildi. Olaylar, toplu taşıma ve dini kurumlar gibi çeşitli hedefleri kapsarken, güvenlik önlemleri arttırıldı ve yasaklar getirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 11 farklı noktaya el yapımı bombaların atılması sonucu patlamalar meydana geldi, 3 otobüs ateşe verildi.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, Dakka'nın farklı bölgelerinde, toplu taşıma ve dini kurumlar da dahil çeşitli hedeflere düzenlenen saldırılar kentte paniğe neden oldu.

Dün erken saatlerde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda, 11 farklı noktaya el yapımı bombalar atılırken, 3 otobüs ateşe verildi.

İlk patlama, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank genel merkezi önünde meydana geldi.

Polis, motosikletli 2 kişinin binaya el yapımı bir bomba attıktan sonra olay yerinden kaçtığını aktardı.

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Dakka'da kamu kurumlarının çevresinde toplanmak yasaklandı.

Yetkililer, saldırılara karışanların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
