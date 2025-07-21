Dakka'da Askeri Uçak Okul Kampüsüne Düştü: 18 Ölü

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çocuklar hastanelere sevk edildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.

Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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