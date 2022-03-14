Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Haberler

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Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Dakar Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Levent Sabahattin Güldağı, Türk kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askeri Ataşe Güldağı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin yaptığı sunumda İstiklal Marşı'nın yazılma öyküsünü anlattı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas da İstiklal Marşı'nın önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Program verilen kokteylin ardından sona erdi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yunus Emre, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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