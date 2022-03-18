Dakar Yunus Emre Enstitüsünde Çanakkale şehitlerini anma etkinliği düzenlendi - Haberler

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Dakar Yunus Emre Enstitüsünde Çanakkale şehitlerini anma etkinliği düzenlendi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Dakar Yunus Emre Enstitüsünde Çanakkale şehitlerini anma etkinliği düzenlendi

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Dakar Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Levent Sabahattin Güldağı, YEE Dakar Direktörü Merve Işık Elsıkma, Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Güldağı, Çanakkale Zaferi'ni anlatan Fransızca sunum yaptı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas da konuşmasında Çanakkale şehitlerini andı.

Program, verilen kokteylin ardından sona erdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Yunus Emre, Çanakkale, 18 mart, Tören, Güncel, Haberler

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