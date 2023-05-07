Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nden simit tadım etkinliği

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği simit tadım etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatör Vekili Halil İbrahim Efe, Senegal'in başkenti Dakar'daki yabancı büyükelçiler için simit tadım etkinliği yaptı.

Menüsünü Afrika'ya özgü yerel buğday ve malzemelerle hazırlayan Dakar'daki Mburu fırınında düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerden büyükelçiler katıldı.

Kahvaltıda Büyükelçi Sağman ve Efe, davetlilere, Türk kahvaltı kültürü ve simit hakkında bilgi verdi.

Koordinatör Vekili Efe, geçen hafta aynı fırında simit yapımını öğrettiklerini ve akabinde de böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Efe, "Geçen hafta aynı fırında bir simit atölyesi yapmıştık. Atölyeye ilgi çok yoğundu. Mburu fırını da menülerinde simide yer verme kararı aldı. Biz de bu vesileyle simit tadım etkinliği düzenledik. Yabancı büyükelçilere simidin Türk kahvaltı ve atıştırma öğünlerindeki yeri hakkında bilgi verdik. Oldukça da beğendiler. Aynı zamanda fırın çalışanlarının büyük bir kısmı kadın. Böylece simidi tanıtırken aynı zamanda kadın istihdamını da destekliyoruz. " diye konuştu.

Dakar YEE, geçen hafta da Mburu fırını çalışanları için bir simit atölyesi düzenlemişti. Fırının menüsüne giren simit, yarından itibaren düzenli olarak satışa çıkacak.