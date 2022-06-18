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Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde çömlek atölyesi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) çömlek ve seramik atölyesi düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) çömlek ve seramik atölyesi düzenlendi.

Dakar YEE'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Senegalli çömlek ve seramik ustaları katılımcılara kısa bir eğitim verdi.

Katılımcılar, seramik ve çömlekleri istedikleri formda şekillendirdikten sonra kurumaya bıraktı.

Haftaya ikinci kısmı düzenlenecek atölye kapsamında sıcak fırına girecek çömlek ve seramikler, katılımcılar tarafından renklendirilecek.

Etkinliğe Senegallilerin yanı sıra Senegal'de yaşayan yabancı ülke vatandaşları da yoğun ilgi gösterdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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