Dakar Uluslararası Havalimanı'nda uçak yakıtı kıtlığı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dakar Uluslararası Havalimanı'nda uçak yakıtı kıtlığı başladı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Dakar Uluslararası Havalimanı'nda uçak yakıtı kıtlığı başladı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda (AIBD) uçak yakıtı (kerosen) kıtlığı başladığı bildirildi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda (AIBD) uçak yakıtı (kerosen) kıtlığı başladığı bildirildi.

AIBD yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı sonucu yakıt fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle kerosen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, AIBD'de operasyonu olan havacılık şirketlerinin, dönüş uçuşlarını sağlayacak keroseni beraberinde taşımaları konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Havacılık Yakıt Taşıma Şirketinden (SMCADY) yapılan açıklamada da 20 Nisan'dan itibaren 2 hafta boyunca AIBD ile özel jet ve askeri uçuşlar için kullanılan başkentteki eski havalimanı Leopold Sedar Senghor'dan yapılacak uçuşlar için yakıt sağlanamayacağı duyuruldu.

Avrupa ve ABD'ye uçuşlarda Batı Afrika'daki en önemli aktarma güzergahı olan AIBD, yıllık 3 milyon yolcu taşıyor.

Kerosen kıtlığının, yıllık 80 bin ticari uçuşun yapıldığı AIBD'deki havacılık operasyonlarını olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Havacılık, Ukrayna, Senegal, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title