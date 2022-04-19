Dakar Uluslararası Havalimanı'nda uçak yakıtı kıtlığı başladı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda (AIBD) uçak yakıtı (kerosen) kıtlığı başladığı bildirildi.

AIBD yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı sonucu yakıt fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle kerosen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, AIBD'de operasyonu olan havacılık şirketlerinin, dönüş uçuşlarını sağlayacak keroseni beraberinde taşımaları konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Havacılık Yakıt Taşıma Şirketinden (SMCADY) yapılan açıklamada da 20 Nisan'dan itibaren 2 hafta boyunca AIBD ile özel jet ve askeri uçuşlar için kullanılan başkentteki eski havalimanı Leopold Sedar Senghor'dan yapılacak uçuşlar için yakıt sağlanamayacağı duyuruldu.

Avrupa ve ABD'ye uçuşlarda Batı Afrika'daki en önemli aktarma güzergahı olan AIBD, yıllık 3 milyon yolcu taşıyor.

Kerosen kıtlığının, yıllık 80 bin ticari uçuşun yapıldığı AIBD'deki havacılık operasyonlarını olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.