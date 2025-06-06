Dakar'ın Ngor Mahallesi: Sanat ve Tarih Bir Arada

Dakar'ın Ngor Mahallesi: Sanat ve Tarih Bir Arada
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Senegal'in başkenti Dakar'daki Ngor Mahallesi, tarihi ve dini figürlerin portreleriyle dolu duvarlarıyla toplumsal bilinci artıran sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Gençlerin yaptığı grafitiler, Afrika kimliğini ön plana çıkarırken, bölgenin geleneksel ve kozmopolit yapısını sergiliyor.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Ngor Mahallesi'nin duvarları, dini figürlerin portreleriyle Thomas Sankara, Patrice Lumumba gibi kıtanın bağımsızlık mücadelesine yön veren efsanevi figürlerin ifadelerine ev sahipliği yapıyor.

Senegal'de 1980'lerde "set-setal" ismiyle bilinen topluca yapılan mahalle temizlikleri, zamanla kamusal alanlarda vatansever mesajlar taşıyan çizim ve grafitilerin önünü açtı.

Senegalli gençler, kentin çeşitli bölgelerinde köprü altlarından okul duvarlarına kadar birçok kamusal alanda toplumsal bilinci artıran ve Afrika kimliğini önce çıkaran çizimler yapmaya başladı.

Bugün başkentin birçok mahallesinde sosyal mesaj taşıyan çizimlere rastlamak mümkün olsa da hem dini figürlerin portrelerinin hem de Afrikalı düşünürlerin ifadelerinin birlikte yer aldığı duvarlarıyla Ngor, kıtanın kolektif hafızasını görünür kılıyor.

Dakar'ın kuzeybatı ucunda, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Ngor, hem geleneksel balıkçı yaşamını hem de kozmopolit yapısını koruyan bir yerleşim olarak dikkati çekiyor.

Küresel şehir yaşamı rehberi "Time Out" internet sitesi tarafından 2021'de "dünyanın en havalı 10 mahallesi" arasında gösterilen Ngor'da, dar sokaklar, pastel renkli evler, sahil restoranlarının yanı sıra duvar grafitileri de turistlerin ilgisini çekiyor.

Ngor'un okyanusa bakan kısmında rengarenk balıkçı tekneleri göze çarparken, ara sokaklarında ise duvarlara çizilen İslam alimlerinin portreleriyle Afrikalı düşünürlerin ifadeleri kendini gösteriyor.

Dini liderlerle emperyalizm karşıtı isimler aynı duvarda buluşuyor

Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmedu Bamba, Baye Fall hareketinin öncüsü İbrahima Fall ve Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Laye'ın ???????Ngor'un ara sokaklarında bir duvarda yan yana resmedilmesi Senegal'deki tarikatların bir arada yaşama kültürüne işaret ediyor.

Bir başka duvarda ise Burkina Faso'nun bağımsızlık yanlısı efsanevi lideri Thomas Sankara'nın 1984'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan alıntılanan "Tüm insan ırkları arasında en çok acı çekenlerden biri olduğumuz için, bu toprakların bir karışında bile en ufak bir adaletsizliği bir daha asla kabul etmeyeceğimize yemin ettik." ifadeleri yer alıyor.

Sankara'nın ifadelerini yazıldığı duvarın hemen yanında ise gördüğü bir rüya sonucu Dakar'ın sembollerinden kabul edilen, okyanus kenarındaki Divinite Camisi'ni inşa ettiren din alimi Muhammed Seyni Gueye'in portresi bulunuyor.

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X'e atfedilen "Yalnızca bir aptal, çocuklarını düşmanının eğitmesine izin verir." sözü, sömürgecilik karşıtı Kongolu lider Patrice Lumumba'nın "Mücadele etmeden hiçbir şey elde edemezsiniz, ne bugün, ne de gelecekte." ifadesiyle aynı duvarda buluşuyor.

Batı Afrika'daki sömürgecilik karşıtı direnişin sembollerinden biri olan, kılıcı Fransızlar tarafından kaçırılan İslam alimi El Hadj Omar Tall'ın kılıcıyla birlikte çizildiği grafiti de kıtadaki Fransız sömürgeciliğine karşı verilen mücadeleye gönderme yapıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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