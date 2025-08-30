Dakar'daki Ngor Koyu, Dünyanın En Güzel Koyları Listesine Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'in başkenti Dakar'daki Ngor Koyu, Dünyanın En Güzel Koyları Birliği tarafından hazırlanan prestijli listede yer almayı başardı ve eylülde Kanada'da resmen tanıtılacak.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Ngor Koyu, "Dünyanın En Güzel Koyları" listesine girdi.

Fransa merkezli "Dünyanın En Güzel Koyları Birliği (L'association des Plus Belles Baies du Monde)" Dakar'daki Ngor Koyu'nu Dünyanın En Güzel Koyları listesine dahil etti.

Ngor, eylülde Kanada'da düzenlenecek Dünyanın En Güzel Koyları Birliğinin 19. Kongresi'nde resmen tanıtılacak.

Ayrıca, kulübün gelecek yıl düzenleyeceği ve dünyanın dört bir yanından çevre aktivistleri ile turizmcileri bir araya getirecek 20'nci kongresi de Senegal'den daha önce listeye giren Sine-Saloum Deltası'nda yapılacak.

Fransa'nın Vannes kentinde 1997'de kurulan Dünyanın En Güzel Koyları Birliği, turizmle çevre duyarlılığını buluşturan küresel bir platform niteliği taşıyor.

Asya'dan Afrika'ya 25 ülkeden 42 koyun yer aldığı listede Türkiye'yi yalnızca Bodrum temsil ediyor.

Kulübün 2012'de düzenlenen 8'inci kongresi Bodrum'da düzenlenmiş ve turizmci Galip Gür, 2012'den 2015'e kadar birliğin başkanlık görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu

Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.