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Dakar'da Şiddetli Rüzgar Dev Dalgalar Oluşturdu

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Senegal'in başkenti Dakar'da meydana gelen şiddetli rüzgar, dev dalgalar oluşturdu. ANACIM, deniz aktivitelerinden kaçınılmasını önerdi ancak bazı sörfçüler bu dev dalgaların tadını çıkardı.

Senegal'in başkenti Dakar'da şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

Senegal Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM), ülkenin kıyı şeridinde etkili olan şiddetli rüzgarın dev dalgalar oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ANACIM, deniz aktivitelerinden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Dakar'da dalga yüksekliği yer yer 2,5 metreye ulaşırken, uyarılara rağmen sörfçüler dev dalgaların keyfini çıkardı.

Bazı balıkçıların ise denize açılmadığı görüldü.

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Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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