Dakar'da Maarif Okulları öğrencileri 23 Nisan'ı kutladı
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için program düzenlendi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için program düzenlendi.
Programa, Dakar'daki Maarif Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, öğrenciler Türkçe şarkılar söyledi, Dakar Maarif Kolejinin 23 Nisan'a ilişkin hazırladığı video gösterildi.
Öğrenciler daha sonra Büyükelçi Sağman'ın makam odasına gitti. Büyükelçi Sağman'ın koltuğuna Yeliz Yeşilyurt ve Mohammed Sow isimli öğrenciler oturdu.
Yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı program, büyükelçilik bahçesinde sergilenen oyun ve danslarla sona erdi.