Dakar'da Eski Askeri Üs İçin Park İmza Kampanyası Başlatıldı

Senegal'in başkenti Dakar'da, Fransa'nın 17 Temmuz'da yetkililere teslim ettiği askeri üssün park yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

Ouakam semtinde, 35 hektarlık alana kurulu Camp Geille askeri üssünün halkın kullanımına açık bir park haline dönüştürülmesi için imza toplanmaya başlandı.

"Change.org" sitesinde 19 Temmuz'da başlatılan "Ouakam'daki eski askeri üssü park yapın" başlıklı kampanyaya şimdiye kadar 2 binden fazla kişi imza verdi.

Kampanyada, Dakar'da kişi başına düşen yeşil alanın 2 metrekare olduğu ve bunun da Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği 9 metrekarenin çok altında kaldığı vurgulandı.

Fransa'nın eski sömürgesi Senegal'deki en büyük askeri yerleşkesi Camp Geille, 17 Temmuz'da düzenlenen törenle Senegal tarafına devredilmişti.

Senegal ile Fransa ilişkilerinde sembol niteliği taşıyan askeri üs, Fransızlar tarafından ilk kez 1920'de kullanıma alınmıştı.

Camp Geille, Senegal'in 1960'ta bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında imzalanan askeri işbirliği kapsamında yine Fransızların kullanımına sunulmuştu.

O tarihten beri Fransa'nın çeşitli askeri misyonlarına ev sahipliği yapan üste, 2012'den bu yana 350 Fransız askeri görev yapıyordu.