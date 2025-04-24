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DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Van'da Yapıldı

DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Van'da Yapıldı
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Van'da gerçekleştirildi. Toplantıda mali destek programları, projeler ve 2024 faaliyet raporu gibi önemli konular değerlendirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Van'da gerçekleştirildi.

DAKA Yönetim Kurulu Başkanı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında kentteki bir otelde yapılan toplantıya, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Ali Akın, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

Mali destek programları ve projelerin değerlendirildiği toplantıda, 2024 İnsan Kaynakları Uygulama Raporu, Ajans Genel Sekreterliği'nin bu yılki faaliyetlerine ilişkin hususlar, 2024'ün faaliyet raporu, çalışma programı ve bütçe sonuçları, afet yönetimine ilişkin ajans faaliyetleri gibi konular görüşüldü.

Daha sonra Balcı tarafından 2024'ün Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Muş Valisi Avni Çakır'a hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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