DAK Taburu'nun özel köpekleri, enkazda 10 metre derinlikte canlı bulabiliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) bağlı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu'nun ' Belçika Malinois' cinsi özel eğitimli köpekleri, 10 metre derinlikte enkaz ve 2 metre derinlikteki çığ aramalarında görev yapabiliyor. Dayanıklılığı ve zekası diğer köpeklere göre daha fazla olan köpekler, canlı kazazedeyi yüzde 95 oranında bulabilme yeteneğine sahip.

Ankara'daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda görev yapan TSK'ya bağlı DAK Taburu; deprem, sel, çığ gibi her türlü doğal afette arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlıyor. DAK Taburu, tam donanımlı ekipmanları ve özel eğitimli köpekleriyle afetzede vatandaşların yardımına koşuyor. Bursa Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda henüz yavruyken özel olarak seçilen köpekler, burada 13 ay boyunca zorlu eğitimlerden geçiyor ve arama kurtarma çalışmalarında görev almak üzere hazır hale getiriliyor. Arama kurtarma köpekleri, temel eğitimlerinin ardından her an afetlere kaşı hazırlıklı olmak için de bulundukları kışlada eğitimlerine devam ediyor.

ÖZEL EĞİTİMLER

DAK Taburu'nda görevli veteriner hekim üsteğmen Ahmet Akpınar, 15'i Belçika Malinois, 4'ü Labrador cinsi 19 arama kurtarma köpeği olduğunu söyleyerek, "Köpeklerin temel eğitimleri 6 ay sosyalizasyon, 1 ay temel itaat ve 6 ay da ihtisas eğitimi olmak üzere toplam 13 ay gerçekleştiriliyor. Kondisyon parkuru, güç ve cesaret parkuru, bunun müteakibinde de enkaz arama eğitimi ve havlama kutusu eğitimi şeklinde görevleri icra ediyoruz" dedi.

Arama kurtarma köpeklerinin özellikle Belçika Malinois cinsinden olduğunu söyleyen Akpınar, "Bu cins köpekler, diğer köpeklerimize nazaran arama isteği daha yüksek, yükseklik korkusu daha az, dayanıklılığı ve zekası da diğer köpeklere göre üstün olduğu için tercih ediyoruz. Köpeklerimiz, 200 metre alan aramasında; 10 metre derinlikte enkaz ve 2 metre çığ aramalarında her türlü canlı kazazedeyi yüzde 95 oranında bulabilme imkanına sahip" diye konuştu.

Akpınar, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptıklarını ve 31 depremzedeyi köpekler sayesinde canlı tespit ettiklerini belirtti. Akpınar, olası İstanbul depremine yönelik de hazırlık yaptıklarını söyledi.

SILA, DEPREMDE 12 CAN KURTARDI

Veteriner uzman çavuş Samet Çekim ise 19 köpek arasındaki Belçika Malinois cinsi 'Sıla'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 12 depremzedenin sağ kurtarılmasını sağladığını söyledi. Çekim, "Sıla ile beraber 12 canlıyı tespit ettik. Bir site enkazının içerisinde 8 metre aşağıda 14 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Köpeğimle beraber üst kattan canlıyı tespit ettik. Daha sonra çocuğun canlı olarak çıkmasını sağladık. Arama kurtarma faaliyetlerinde kurtarılan vatandaşların yakınlarından daha sonra Sıla'yı gelip görmek isteyenler oldu" ifadelerini kullandı.