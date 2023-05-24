DAİRELERİNİ SAHTE ALKOL İMALATHANESİNE ÇEVİREN BABA VE 2 OĞLU GÖZALTINDA

KONYA'da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan Mustafa Şimşek'in (41) yakınlarının polise ihbarıyla yapılan baskında Murat T.(61) ve oğulları Bahri T. (36) ile Zübeyir T. (38) gözaltına alındı.

KONYA'da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan Mustafa Şimşek'in (41) yakınlarının polise ihbarıyla yapılan baskında Murat T.(61) ve oğulları Bahri T. (36) ile Zübeyir T. (38) gözaltına alındı. Şimşek'e sahte alkolü sattığı iddia edilen şüphelilerin oturdukları 3 katlı apartmanın orta katını imalathane olarak kullandıkları belirlenirken, 392 litre hazırlanmış sahte alkol ve 320 litre etil alkol ele geçirildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol aldıktan sonra rahatsızlanan Mustafa Şimşek, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan şimşek yoğun bakıma alındı. Yakınları Şimşek'in Murat T.?den sahte alkol aldığını polise ihbar etti. Harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Organize Şubesi ekipleri, sahte alkol üretildiği öne sürülen adrese baskın yaptı. Adresteki buzdolabında 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Şüpheliler Bahri T., (36) kardeşi Zübeyir T.(38) polise bulunan alkolleri tükettiklerini söyledi. Kardeşlerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Aramada kardeşlerden birinin cebinden çıkan dairenin anahtarıyla alt kata inen ekipler, şişelenmek üzere hazırlanan litrelerce sahte alkol ve etil alkol buldu. Bu sırada kardeşlerin babası Murat T.?nin polis baskını sırasında imalathane gibi kullanılan dairede bulunduğu, polisin geldiğini fark edince 2'nci kat balkonunda atlayarak kaçtığı belirlendi. Oğullarının çağırmasıyla eve gelen Murat T. ve oğulları Bahri T., ile Zübeyir T., gözaltına alındı.

AYNI SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI

Polisin imalathane olarak kullanılan daireye yaptığı baskında; 392 litre sahte alkol, 320 litre etil alkol, 447 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Murat T. (61) ve oğulları Bahri T., ile Zübeyir T.?nin daha önce de aynı suçtan poliste kaydı olduğu belirtildi.(DHA)