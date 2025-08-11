Daimi Tahkim Mahkemesi'nden Pakistan'a Su Hakkı Kararı

Hindistan ile Pakistan arasında mayısta yaşanan gerilimin ardından Yeni Delhi yönetiminin "İndus Suları Anlaşması"nı (IWT) askıya alması üzerine Pakistan'ın başvurduğu Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesi, Jhelum, Chenab ve İndus'tan oluşan "Batı Nehirleri" üzerinde İslamabad yönetiminin sınırsız kullanım hakkı olduğuna hükmetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, IWT'nin Hindistan tarafından askıya alınmasıyla Pakistan'ın başvurduğu Daimi Tahkim Mahkemesi'nin 8 Ağustos'taki kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, mahkeme kararındaki, Jhelum, Chenab ve İndus'tan oluşan "Batı Nehirleri" sularının Hindistan tarafından Pakistan'ın sınırsız kullanımı için "akıtılması gerektiğinin" belirtilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Mahkemenin, "teknik tasarım ve su depolama" konusunda Pakistan'ın haklı olduğu yönünde karar verdiği aktarılan açıklamada, söz konusu kararla birlikte Hindistan'ın su depolama kapasitesine sınır getirildiği de vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın İndus Suları Antlaşması'nın tam olarak uygulanmasında kararlı olduğunun altı çizilerek, "Pakistan, Hindistan'ın anlaşmanın normal işleyişine derhal dönmesini ve Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından açıklanan kararı sadakatle uygulamasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.