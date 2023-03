Daily Mail: Abd, Tüm G7 Ülkeleri Arasında En Düşük Ömür Oranına Sahip

LONDRA, 18 Mart (Xinhua) -- ABD'nin, tüm G7 ülkeleri arasında en düşük ömür oranına sahip ülke olduğu bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Journal of the Royal Society of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmanın bulgularına dayandırdığı Perşembe günkü haberinde, 1950'lerde ortalama yaşam süresi açısından dünyada 13. sırada bulunan ABD'nin, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla iyileşmenin durmasıyla küresel sıralamada 53. sıraya kadar gerilediği belirtildi.

Haberde İngiltere'nin de kötü bir performans sergileyerek Birleşmiş Milletler'in 200 ülkeden oluşan listesinde 10. sıradan 36. sıraya gerilediği vurgulandı.

Haberde Oxford Üniversitesi'nden Lucinda Hiam'ın, "Bu sıralamalar, İngiltere'den daha kötü performans sergileyen tek G7 ülkesinin ABD olduğunu gösteriyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Hiam, "Bu, tarihsel süreçte ciddi siyasal ve ekonomik sorunların erken bir işareti olmuştur" diye konuştu.