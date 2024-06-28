Dailing Ormancılık Bürosu, İleri Teknolojiyle Akıllı Orman Devriyesi Yapıyor

YİCHUN, 28 Haziran (Xinhua) -- Ormancılık yönetimini geliştirmek için son zamanlarda ileri teknolojiyi bünyesine entegre eden Dailing ormancılık bürosu, insansız hava araçları kullanarak akıllı ve otomatik orman devriyesindeki becerisini geliştirdi, afet risklerini önemli ölçüde azalttı ve devriye verimliliğini artırdı.