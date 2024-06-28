Üye Girişi
Haberler

Dailing Ormancılık Bürosu, İleri Teknolojiyle Akıllı Orman Devriyesi Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dailing ormancılık bürosu, insansız hava araçları kullanarak akıllı ve otomatik orman devriyesinde becerisini geliştirdi. Bu sayede afet risklerini azalttı ve devriye verimliliğini artırdı.

YİCHUN, 28 Haziran (Xinhua) -- Ormancılık yönetimini geliştirmek için son zamanlarda ileri teknolojiyi bünyesine entegre eden Dailing ormancılık bürosu, insansız hava araçları kullanarak akıllı ve otomatik orman devriyesindeki becerisini geliştirdi, afet risklerini önemli ölçüde azalttı ve devriye verimliliğini artırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title