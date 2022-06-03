Daikin Türkiye, İSO 500'de 41 basamak yükseldi - Haberler

" Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda 41 basamak birden yükselen Daikin, 111'inci sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'ndaki yerini bu yıl 41 basamak birden yukarı taşıyan Daikin Türkiye, 111'inci sıraya yerleşti.

98 yıllık köklü geçmişi ve geniş ürün gamı ile dünya iklimlendirme sektörüne liderlik eden Daikin, Türkiye'nin 500 büyük dev şirketi sıralamasında 2021 yılı itibarıyla istikrarlı büyümesini sürdüreceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Temmuz 2011'den bu yana Sakarya'daki tesislerinde dünya standartlarında üretim yapan Daikin Türkiye, 2015 yılında 488'inci sıradan giriş yaptığı 500 büyük dev kuruluş arasındaki yerini her yıl daha da yukarıya taşıyarak büyümesini sürdürdü.

2021'de 5 milyar 500 milyon TL'yi bulan cirosu ile dikkati çeken şirket, ihracat ve istihdama katkısı ile de katkı sunuyor.

2011 yılından bu yana 27 kat büyüme

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin olarak AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu anlamda sektördeki birçok ilke de imza atmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Önder, "Enerji verimliliği, karbon ayak izi gibi konular kullanıcıların satın alma kararlarında öne çıkan başlıklardan olmaya başladı. Biz de bu amaçla kendimize 2050 yılına kadar net sıfır karbon ayak izi hedefi belirledik.

Bu doğrultuda üretmeye, gelişmeye devam ediyoruz. 2011 yılında Daikin olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık. 2011'den bu yana 27 kat büyüme gösterdik. Bu güçlü motivasyonla daha uzun yıllar markamıza ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu motivasyonla da hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.