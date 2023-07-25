Daikin Türkiye, 2022 yılı cirosunu avro bazında yüzde 34 artırdı

2022 mali yılını 620 milyon avro ciro ile kapatan Daikin, doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana avro bazında yüzde 520 büyüme başarısı gösterdi.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, yüksek teknolojiye sahip çevreci ürünleriyle iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin, Türkiye'deki hızlı büyümesini sürdürüyor. Temmuz 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ve her yıl büyümesini katlayarak artıran Daikin, 2011 yılından bu yana avro bazında yüzde 520 büyüme başarısı göstererek ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılarda bulundu.

2022 mali yılını yaklaşık 620 milyon avro ciro ile kapatan Daikin Türkiye, aynı dönemde 370 milyon avroya yaklaşan ihracat geliri elde etti. İhracat başarısı ile şirket, TİM tarafından açıklanan ihracatçı araştırmasına göre 2022 yılı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı sıralamasında iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu olarak sektörde büyük fark yarattı.

Açıklamada 2022 mali yılını değerlendiren Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "2022 yılı aslında çok zorlu bir yıl oldu. Enerji krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem afeti gibi önemli gündem maddelerine rağmen 2022 yılında hedeflerimizin çok üzerinde bir büyüme elde ederek, ciroda 2021 yılına oranla, avro bazında yaklaşık yüzde 34 büyümeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Bu güçlü büyümede Daikin'in Türkiye'de yaptığı yatırımların öneminin büyük olduğunu vurgulayan Önder, özellikle yeni VRV üretim tesisine dikkati çekerek şunları aktardı:

"2022 Mayıs ayında Sakarya-Hendek'te yer alan fabrikamızda devreye aldığımız VRV üretim tesisi ile VRV dış ünitelerinin üretimine başladık. Bu yatırımla üretim kapasitemizi hızlı bir şekilde artırmayı başardık. Buradaki üretimimizle iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, Daikin Avrupa üzerinden de Avrupa'ya satışını gerçekleştiriyoruz. Daikin Türkiye'nin Avrupa'nın VRV üretim üssü olma hedefinin çok başarılı bir başlangıcını oluşturan bu yatırım, büyümemize büyük katkı sağlıyor. 2021 yılında 261 milyon avro olan ihracat ciromuz, 2022 yılında yaklaşık yüzde 42 artarak yaklaşık 370 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu başarımız ile TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı sıralamasında iklimlendirme sektöründe şampiyon olduk. Genel sıralamada ise 70. sırada yer alarak bu yıl da yükselmemize devam ettik. 2023 yılı ihracat hedefimizi ise avro bazında yüzde 15 büyüme üzerine kurguladık. 2022 yılında duyurduğumuz yeni AR-GE merkezi binası yatırımımız ise üretime verdiğimiz önemin ve Türkiye'yi bölgenin üretim üssü yapma kararlılığımızın en açık göstergesidir."

Daikin Türkiye'nin başarısını değerlendiren Önder, değişen tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirilen çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek ürünlerin hem ticari hem bireysel tarafta, geniş bir ürün gamı ile müşteriye tam bir çözüm sunulmasının bu başarıyı getiren çok önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Avro bazında bir önceki yıla göre yüzde 34 büyüme

Önder, Nisan 2023 itibarıyla yeni mali yılın açılışını yapan Daikin Türkiye'nin yeni sezona yüksek motivasyon ile başladığını ve başarının sürdürülebilir olması noktasında kararlılığını vurgulayarak, "2021 yılında pandemiye rağmen yaklaşık 462 milyon avro ciro elde etmiştik. 2022 yılı ise global olarak tedarik sorunlarının, siyasi gerilimlerin hakim olduğu, Avrupa'da enerji krizinin gündem maddesi olduğu, Türkiye'de ise büyük bir deprem felaketinin yaşandığı üzücü bir yıl oldu. Daikin Türkiye olarak tüm bu zorlayıcı durumlara rağmen Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız 2011 yılından bu yana avro bazında yüzde 520 büyüyerek yaklaşık 620 milyon avro ciroya ulaşmayı başardık. 2022 mali yılımızda da avro bazında büyüme oranımız ise 2021 yılına göre yüzde 34 olarak gerçekleşti. Böylesi büyük bir başarıya ulaştığımız için Daikin ailesi olarak gerçekten gurur duyuyoruz. Şu anda yaklaşık 2 bin kişilik büyük bir aileyiz. 2025 yılı hedefimiz tüm tedarik zincirindeki olumsuzluklara rağmen ciroda 800 milyon avroya, istihdamda ise 2 bin 700 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daikin'in Türkiye'de yatırımları devam ediyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda CIS ülkelerinin de merkezi olarak konumlanan Daikin Türkiye, bölgenin üretim üssü olarak öne çıkıyor. 2022 yılında da Türkiye'ye yatırımları devam eden Daikin Global'in F25 hedefleri doğrultusunda 2025 yılına kadar yatırımlarının devam edeceği öngörülüyor. Daikin Türkiye, 2022'nin Mayıs ayında 13 milyon avro yatırım bedeline sahip VRV dış ünite üretim tesisini açtı. Bununla birlikte 3.5 milyon Euro yatırım bedeline sahip yeni AR-GE merkezi binasını da duyuran şirketin yatırımı bununla sınırlı bulunmuyor. Daikin, 2012 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 110 milyon avro tutarında yatırımda bulundu.

Daikin'in yatırımlarının sonuçları, 2022 yılında elde edilen toplam ciro başarısının yanı sıra ihracatta da görülüyor. 2022 yılında ihracat cirosunun yaklaşık 370 milyon avro olarak gerçekleştiğini belirten Önder, "2023 hedefimiz ise ihracatımızı yüzde 15 artırarak 425 milyon avroya ulaşmak. Sektörüne birçok öncü teknolojiyi sunmuş ve aynı zamanda LOT21 gibi regülasyonlara hızla uyum göstermiş bir şirket olmanın başarısını her alanda deneyimliyoruz. Daikin Türkiye olarak Ortadoğu ve Türkiye'ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC gibi ülkelerin yanı sıra; Hendek fabrikamızda ürettiğimiz VRV dış ünitelerimiz ile de Avrupa'ya kadar uzanan geniş çaplı ihracat yapıyoruz. Hedefimiz, bu ihracat başarımızı sürdürmek ve 2025 yılında 550 milyon avro ihracat rakamına ulaşmak." açıklamasında bulundu.

Referans projelerde imza "Daikin"

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, 2022 yılında da çeşitli ölçekteki projelerde yer almaya devam etti. Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde inşa edilen ve sadece bu ülkenin değil Orta Asya'nın modern cazibe merkezi olacak biçimde tasarlanan çok işlevli bir turizm kompleksi Silk Road Samarkand ve Galataport, Daikin'in iklimlendirme çözüm ortaklığı yaptığı projelerden sadece birkaçı oldu.

Önder, enerji verimliliği yüksek, kullanım kolaylığı sunan çözümleriyle referans projelerde imzası bulunan Daikin Türkiye ile ilgili de, "Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın da AR-GE, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS bölgesi olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan pazarlarının da sorumluluğunu üstleniyor. Daikin Türkiye'ye bağlı ülkelerde özellikle proje satış tarafında pazarda ağırlığımızı her geçen yıl artırıyoruz. Mevcut savaş ve siyasi istikrarsızlık iklimine rağmen alınan büyük projeler ile geçen yıla göre yüzde 40 büyüme kaydettik. Bu anlamda F25 için koyduğumuz büyüme hedeflerini 2 yıl öncesinde geçmiş olduk. Servis ve eğitim merkezlerimizi tüm ana pazarlarda da oluşturarak F25'te tamamlamış olacağız. Müşterilerimize projelendirme, satış ve satış sonrası olmak üzere uçtan uca bir çözüm sunarak bölgedeki varlığımızı artırarak devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Isı pompasında pazar lideri

Dünyada Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizi doğal gaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu artışlar pek çok ülkeyi doğal gaza alternatif ısınma yöntemleri aramaya yöneltti. Hava, toprak, deniz, göl ya da yeraltı suyu gibi doğada bulunan enerjiyi kullanan, bu nedenle kullanıcılara maliyet avantajı sunan ısı pompaları bu arayışta tercih edilen çözümler arasında öne çıktı. Daikin, mucidi olduğu R-32 soğutucu akışkan kullanarak ürettiği havadan suya ısı pompası ile Avrupa ve Türkiye pazarında liderliğini sürdürürken, farklı özelliklerdeki binalar için tasarladığı ürünleriyle kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Mucidi olduğu R-32 soğutucu akışkan kullanarak ürettiği yeni nesil Altherma 3 ısı pompası serisi ile hava kaynaklı ısı pompaları konusunda pazara yön veren Daikin, dünyada 800 bini aşan kullanıcısının ısınma ve sıcak su ihtiyacını ekonomik ve çevre dostu bir ortamda karşılıyor.

Sektöre, sunduğu teknolojilerle liderlik eden Daikin, ısı pompası pazarında 2022 sonuçlarına göre Türkiye'de lider konumda bulunuyor. Daikin Türkiye, ısı pompası ürün gamı ile kullanıcılarına verimliliği yüksek çevreci bir çözüm ile ısıtma, soğutma ve sıcak su imkanlarını karşılama imkanı veriyor. ???????