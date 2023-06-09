Daikin'den klima kullanırken elektrik faturasını düşürmeye yönelik tavsiyeler

Daikin uzmanlarına göre doğru klima seçimi, düzenli bakım ve doğru kullanım, yaz aylarını bütçeyi sarsmadan, serin ve konforlu geçirmeyi sağlayabiliyor.

Daikin uzmanlarına göre doğru klima seçimi, düzenli bakım ve doğru kullanım, yaz aylarını bütçeyi sarsmadan, serin ve konforlu geçirmeyi sağlayabiliyor.

Daikin açıklamasına göre, yaz aylarıyla ev ve iş yerlerinde klimaların daha sık kullanılması elektrik faturalarına da yansıyor. Klima kullanımında birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi durumunda faturaları düşürebilmek mümkün olabiliyor.

Daikin uzmanlarına göre, bazı önemli noktalara dikkat edilmesi halinde klimayı hem yüksek performansta hem de tasarruflu kullanmak mümkün.

Daikin uzmanlarının tavsiyelerine göre, soğutmada sezonsal enerji verimliliği, bir klimanın verdiği kapasiteye göre, çektiği gücü gösteren bir katsayı olarak değerlendiriliyor. Bu katsayısı ne kadar yüksek olursa cihaz o kadar az elektrik harcıyor.

Bu değer 6,10 ile 8,5 arasında ise cihaz A++, 8,5'a eşit ve üzerinde bir değer ise A+++ enerji etiketine sahip oluyor. A+++ bir klima tercih etmek, A++ bir klimaya göre elektrik faturasını önemli ölçüde düşürüyor.

Klimanın hava yönlendirme kanatlarının (flap) yazın tavana üfleyecek şekilde kullanılması, üflenen havanın ortamda homojen şekilde dağılmasını sağlıyor.

Klima soğutma modunda çalışırken kumandada en düşük sıcaklık olan 18 dereceye ayarlanması tavsiye edilmiyor. Bu ayar, oda sıcaklığı bu dereceye geldiğinde dur anlamını taşıyor, bu şekilde daha hızlı serinlik elde etmek mümkün olmuyor. Bu noktada, konfor olarak rahat edilecek en uygun sıcaklığın seçimi önem taşıyor.

Araştırmalara göre, insanlar yüzde 40-60 nem ve 20-27 santigrat derece sıcaklık aralığında, temiz havalı ortamlarda daha konforlu ve rahat hissediyor. Bu konforu verimli şekilde sağlayabilmek adına klimanın doğru ayarlanması gerekiyor. İdeal olarak klimanın soğutmada 23-24 santigrat dereceye ayarlanması öneriliyor.

Aşırı nemli havalarda nem alma modunun tercih edilmesi, enerji tasarrufu açısından iç ünite ve dış ünite arası mesafenin mümkün olan en uygun montaj alanını sağlaması diğer tavsiyeler arasında yer alıyor.

Ayrıca bulunulan alana uygun olmayan klimalar enerji tüketimini azaltma konusunda yardımcı olmuyor. Odadan daha büyük kapasiteli bir klima istenilen sıcaklığa çok çabuk gelerek cihazı dur-başlat noktasında daha fazla tutuyor ve fazla enerji tüketimine neden oluyor. Odaya göre düşük kapasiteli klima da istenen sıcaklık için sürekli çalışmak zorunda kaldığı için yine fazla enerji harcıyor.

Klimalar "stand by" modunda çok az da olsa enerji harcıyor. Bu nedenle uzun süre klima kullanılmayacaksa sigorta üzerinden kapatılması öneriliyor.

Klimanın yıllık bakımlarının mutlaka yaptırılması da tavsiye edilirken, tıkalı filtreler ve kirlenmiş dış ünite serpantinin klimanınım verimini düşürdüğü, klimaların bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasının enerji tüketimini yaklaşık yüzde 10-20 düşüreceği ve ayrıca klima iç ve dış ünitelerinin üfleme ve emiş alanlarının perde, eşya ve benzeri ile kısıtlanmasının hava sirkülasyonunun engellenmesine sebep olacağı belirtiliyor.